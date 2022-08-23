شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُشدد الإجراءات الطبية قبل عقد صفقات مع لاعبين جدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على ضرورة تشديد الإجراءات الطبية قبل إبرام أى صفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حتى لا يتكرر ما حدث مع الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب الفريق الذى تعرض لأكثر من إصابة خلال الفترة الماضية .

وتنوي إدارة الأهلى التعرف على تاريخ إصابات أى صفقة جديدة، وحقيقة تكرار إصابة بعينها مع اللاعب، بجانب إخضاعه لكشف طبى مكثف قبل توقيع العقود، وذلك لتجنب تكرار موقف بيرسى تاو الذى تكررت إصاباته العضلية منذ قدومه للقلعة الحمراء فى بداية الموسم الجارى بشكل حرم الفريق من الاستفادة بإمكانياته وقدراته الفنية المتميزة.

وفى سياق آخر، تلقى النادي الأهلي شيكاً بـ900 ألف دولار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ويمثل هذا المبلغ باقى مستحقات القلعة الحمراء لدى الكاف عن الحصول على المركز الثانى ببطولة دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية.

وحصد الأهلي المركز الثاني فى بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما خسر اللقب أمام الوداد المغربي في المباراة التي أقيمت بينهما في المغرب يوم 31 مايو الماضي.

وحصل الأهلي على جزء من مستحقاته لدى الكاف وتبقى مبلغ 900 ألف دولار حصل عليه منذ أيام.