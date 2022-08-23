شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يتحدى فاركو للهروب من شبح الهبوط فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق المقاولون العرب، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، نظيره فاركو في مباراة مثيرة وحاسمة لذئاب الجبل، تنطلق أحداثها فى الخامسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

ويحتل المركز الـ 15 برصيد 29 نقطة، بعد الفوز الكبير الذى حققه ذئاب الجبل على مصر المقاصة بثلاثية نظيفة فى الجولة 31، وخاض المقاولون 31 مباراة، فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 14 لقاء وخسر12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون العرب 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 30.

فيما يحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى 13 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 19.

ورصد مجلس إدارة المقاولون العرب مكافآت خاصة للاعبين خلال المباريات الحالية، وذلك لحصد أكبر عدد من النقاط وضمان البقاء فى بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم الجديد، حيث يتبقى للمقاولون العرب 3 مباريات قوية فى مسابقة الدوري العام، إذا فاز بها جميعاً وحصد 9 نقاط سيبقى المقاولون فى الدوري، بغض النظر عن نتائج منافسيه، نظراً لتفوقه فى المواجهات المباشرة على الجونة وإيسترن كومباني.

واستعان شوقي غريب، المدير الفني للفريق، بمباراة فاركو والزمالك التى جمعت الفريقين بالجولة 31 من عمر مسابقة الدوري العام وانتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف، وذلك للتعرف على نقاط القوة والضعف فى فاركو قبل مواجهة اليوم.