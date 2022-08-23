موعد مباراة الأهلى وإنبى فى الدوري والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلى بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز اليوم، الثلاثاء، استعداداته لمواجهة إنبى باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الاهلى وإنبى في الدوري

يستعد الأهلى لمواجهة إنبى فى الثامنة مساء غد الأربعاء باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.





نتيجة مباراة الدور الأول بين الأهلى وإنبى

وانتهت مباراة الدور الأول بين الاهلى وإنبى بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة عشرة للمسابقة والتى أقيمت باستاد المقاولون العرب، سجل ثنائية المارد الأحمر على معلول فيما سجل هدف إنبى الوحيد مصطفى شلبى.

غيابات الأهلى أمام إنبى

قرر الأهلى استكمال ما تبقى من الدورى المصرى باللاعبين الشباب والناشئين والعائدين من الإصابة، اعتراضًا على أداء التحكيم فى المسابقة.

وتضم قائمة اللاعبين الصاعدين فى صفوف الأهلى بين الشباب والناشئين كلا من: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد نصير ومحمد حمدى وعلى عمرو وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبى ‏ومحمد شرقية وميدو نبيل بجانب الثلاثى محمد أشرف ومحمد فخرى وزياد طارق.

وتعد أبرز غيابات الأهلى بسبب الإصابة عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى، ومحمد شريف تمزق العضلة الضامة، وحسين الشحات قطع في غضروف الركبة، وعمرو السولية تمزق العضلة الخلفية.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وإنبى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وإنبى غداً الأربعاء فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.