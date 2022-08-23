شكرا لقرائتكم خبر عن "ممر شرفى" للزمالك أمام الاتحاد السكندرى فى استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
قرر الجهاز الفنى لفريق الاتحاد السكندري، بقيادة محمد عمر، إقامة ممر شرفى للزمالك فى مباراته المقرر لها اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة عقب حسم الزمالك لقب البطولة.
وأكد الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى: تربطنا علاقات قوية وطيبة بنادى الزمالك وان الاتحاد الدولى اقر بالممر الشرفى لنبذ التعصب واقر مبدا الروح الرياضية بين الاندية ، ويخوض الاتحاد لقاء الغد مكتمل القوه الضاربة بعودة سعيدو سمبورى ويسعى محمد عمر لتقديم مباراه طيبة امام الزمالك بصرف النظر عن حسم اللقب .
ونجح نادي الزمالك في التتويج ببطولة الدوري المصري لموسم 2021/2022، وذلك للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، والثانية على التوالي، بعدما حقق بطولة الدوري في الموسم الماضي، بشكل رسمي، وذلك عقب فوز نادي فيوتشر على نادي بيراميدز بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.
ويواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري في الجولة الـ32 من الدورى، وأصبحت تحصيل حاصل بعد حصول الزمالك الدوري على لقب الدورى رسميا .