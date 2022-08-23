"ممر شرفى" للزمالك أمام الاتحاد السكندرى فى استاد القاهرة

ونجح نادي الزمالك في التتويج ببطولة الدوري المصري لموسم 2021/2022، وذلك للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، والثانية على التوالي، بعدما حقق بطولة الدوري في الموسم الماضي، بشكل رسمي، وذلك عقب فوز نادي فيوتشر على نادي بيراميدز بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.