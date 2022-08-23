شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: عدم التجديد لبعض اللاعبين أعظم قرار فى تاريخ الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة الزمالك، أن الزمالك نجح في تحقيق معظم البطولات في جميع الألعاب ما عدا كرة السلة فقط، وأبارك لجمهور الزمالك ولاعبي ومجلس إدارته باللقب الـ14 في تاريخه.

وقال أحمد مرتضى، في مداخلة مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: الزمالك حصل على معظم البطولات في جميع الألعاب ما عدا كرة السلة، والزمالك أمامه تحديات كبيرة لأنها من أفضل الفرق الموجودة في مصر وبطولة أفريقيا الموسم الجديد هي التحدي.

وأضاف أحمد مرتضى: "شيكابالا قائد بمعنى الكلمة وقادر على العطاء لسنتين أو ثلاثة على الأقل، ويستطيع أن يحصد المزيد من البطولات، ويمتلك الموهبة النادرة حاليا".

وتابع عضو مجلس الزمالك: لقب الدورى البطولة الحالية هي الـ19 لي مع الزمالك بزيادة بطولة عن المستشار مرتضى منصور، وفيريرا مدرب كبير ومختلف واتفق مع بعض الناس أن مصر لابد أن تستفيد من خيراته.

واستطرد: قرار عدم التجديد لبعض اللاعبين هو من أعظم القرارات التي تم أخذها في تاريخ الزمالك وهو سبب التحول في البطولة وتحقيقها، مع الاحترام لهم جميعا فالزمالك لا يقف على أي لاعب وأتمنى التوفيق لهم في مشوارهم.

واختتم أحمد مرتضى تصريحاته: أبارك للمستشار مرتضى منصور ومجلسه واللاعبين والجماهير، وهارد لك لفريقي بيراميدز والأهلى وأتمنى لهم التوفيق في السنوات المقبلة بس ناخد الدوري أيضا.