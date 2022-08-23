شكرا لقرائتكم خبر عن حكام مباريات اليوم في الدوري.. إبراهيم نور الدين يدير لقاء الزمالك والاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة، عن حكام مباريات اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية والثلاثين في بطولة الدوري، حيث يواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري ويدير اللقاء الحكم إبراهيم نور الدين، فيما يستضيف المقاولون العرب نظيره فاركو ويدير اللقاء الحكم نادر قمر الدولة، ويواجه فريق الجونة نظيره سموحة ويدير المباراة الحكم محمود البنا..

وجاء طاقم حكام مباريات اليوم كالتالي:



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