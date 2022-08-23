شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب 2006 يؤدي تدريبه الأول في الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أدى منتخب مصر للناشئين مواليد 2006، بقيادة محمد وهبة، المران الأول اليوم على أحد الملاعب الفرعية بمدينة وهران بالجزائر، استعدادا لمواجهة السعودية الأربعاء المقبل في افتتاح مشوار الفريق في بطولة كأس العرب.

حرص محمد وهبة على توجيه كلمة للاعبين قبل انطلاق المران، أكد خلالها ضرورة الدخول في أجواء البطولة سريعا والتركيز الشديد للمنافسة على اللقب خاصة بعد الفوز ببطولة شمال أفريقيا التي أقيمت مارس الماضي بالجزائر أيضا.

وشارك في المران جميع اللاعبين وظهر الحماس والإصرار عليهم لنيل ثقة الجهاز الفني وحجز مكان في التشكيل الأساسى أمام السعودية.