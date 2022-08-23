أحدثها حُسم اليوم.. رسميا 14 دورى فى تاريخ الزمالك "إنفوجراف"

ويواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري غدًا في الجولة الـ32 من الدورى، وأصبحت تحصيل حاصل بعد حصول الزمالك الدوري على لقب الدورى رسميا اليوم.

وأصبح عدد ألقاب الزمالك في الدوري 14، وهي في أعوام: 1959 -60، و1964، و1965ـ و1978، و1984، و1988، و1992، و1993، و2001، و2003، 2004، و2015، و2021، و2022.

القاهرة - سامية سيد - نجح نادي الزمالك في التتويج ببطولة الدوري المصري لموسم 2021/2022، وذلك للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، والثانية على التوالي، بعدما حقق بطولة الدوري في الموسم الماضي، بشكل رسمي، وذلك عقب فوز نادي فيوتشر على نادي بيراميدز بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ولعب الزمالك في الدوري الممتاز حتى الآن 31 مباراة، فاز في 24 مباراة، وتعادل في 3 مواجهات بينما تلقى الخسارة في 4 مواجهات.

واستهل الزمالك مشواره في الدوري هذا الموسم بالفوز على إنبي بثنائية نظيفة ثم طلائع الجيش بنفس النتيجة ثم الخسارة من الأهلي بخماسية مقابل ثلاثة.

ولعب الزمالك، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، هذا الموسم في الدوري الممتاز 10 مباريات، نجح في الفوز في 6 مواجهات، بينما تعادل في اثنين، وخسر في مثلهما أمام الأهلي وسموحة.

وتولى البرتغالي جوسفالدو فيريرا قيادة المارد الأبيض، أمام فيوتشر في أول مبارياته، ونجح في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ولعب فيريرا مع الزمالك في الدوري الممتاز حتى الآن 21 مباراة، نجح في الفوز في 17 مباراة، بينما تعادل في مباراتين، بينما تلقى الخسارة في مثلهما أمام كل من طلائع الجيش وإنبي.