شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد: جمهور الزمالك هو البطل الحقيقي في اللقب الـ14.. صدق بأن مفيش مستحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عواد، حارس مرمى فريق الزمالك، أن جمهور الزمالك هو البطل الحقيقي في تتويج القلعة البيضاء باللقب الـ14 من بطولة الدورى المصرى الممتاز، والتي حسمها الأبيض للمرة الثانية على التوالى.

ونشر محمد عواد عبر حسابه على موقع "تويتر"، صورة لجمهور الزمالك معلقا عليها: "بطل الموسم الحقيقي هو جمهور نادي الزمالك اللي صدق وآمن أن مفيش مستحيل.. أبطال الدوري 14".