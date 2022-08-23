الزمالك يواجه الاتحاد السكندري في ليلة الاحتفال بلقب الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يستعد نادي الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ32 من دوري WE المصري.

وتوج نادي الزمالك رسمياً بلقب الدوري المصري للمرة الـ14 في تاريخه.

وحسم الزمالك اللقب قبل خوض مباراة الجولة 32 ضد فريق الاتحاد السكندري، حيث لن ينجح أي فريق آخر منافس في الوصول إلى النقطة رقم 75 التي حصل عليها الزمالك بالفوز في المباراة السابقة.

وتوج نادي الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2021-2022 بعد تعثر منافسه بيراميدز بالخسارة (1-0) أمام فيوتشر في مباراة الجولة 32 في المسابقة.

ويحتفل الأبيض خلال مواجهة الاتحاد ببطولة الدوري رقم 14 في تاريخه قبل خوض آخر 3 مباريات له في المسابقة، ليحقق إنجازا تاريخيا لم يحدث منذ 18 عاما بالنجاح في الدفاع عن لقب الدوري.

وستكون جماهير القلعة البيضاء على موعد مع الاحتفالات بمدرجات استاد القاهرة، خلال مواجهة الاتحاد السكندري، ببقاء درع الدوري داخل "ميت عقبة" للموسم الثاني على التوالي.

وعلى الجانب الأخر، يطمح نادي الاتحاد السكندري في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل الدوري، لضمان البقاء في الدوري خلال الموسم المقبل، حيث يحتل الاتحاد بقيادة مدربه الجديد محمد عمر المركز الثاني عشر برصيد 36 نقطة.

ويدخل الزمالك مواجهة الاتحاد ويغيب عن صفوفه كلاً من إسلام جابر وسيف فاروق جعفر لأسباب فنية، بالإضافة لعودة حمزة المثلوثي.

وتضم القائمة كل من:‏‎ محمد عواد - محمد نديم - محمود حمدي " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي - حازم إمام - إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أيمن حفني - أحمد سيد "زيزو"– سيد عبدالله "نيمار" - سيف الجزيري - عمر السعيد - يوسف أسامة نبيه.

بطاقة المباراة

الفريقان: الزمالك والاتحاد السكندري.

الحدث: الجولة 32 من الدوري المصري.

التاريخ: 23 أغسطس 2022

التوقيت: 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة: اون تايم سبورتس1

الملعب: استاد القاهرة