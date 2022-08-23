إبراهيم نور الدين حكماً لمواجهة الزمالك والاتحاد في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم حكام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في دوري WE المصري.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 32 من دوري WE المصري.

وقررت لجنة الحكام إسناد مواجهة الزمالك والاتحاد إلى الحكم إبراهيم نور الدين، ويعاونه كلاً من محمود أبو الرجال وسمير جمال، ومحمود وفا حكماً رابعاً.

ويدير محمد الصباحي مواجهة الزمالك والاتحاد كحكم لتقنية الفيديو، ويعاونه هاني العراقي.

جدير بالذكر أن الزمالك توج رسمياً ببطولة الدوري بعد خسارة بيراميدز أمام فيوتشر بالدوري.