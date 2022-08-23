مرتضى يعلن رسميا عن أول صفقات الزمالك.. ويفتح النادي للجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على فوز فريقه بلقب الدوري رسميا، بعد خسارة بيراميدز في الدوري أمام فيوتشر.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر "الشمس": "ما حدث هو معجزة من عند الله خصوصا مع تواجد العديد من اللاعبين الشباب ورحيل أهم لاعبين في الفريق بسبب اللجان المؤقتة".

وأضاف: "كارتيرون مدرب سرطاني وكان أول قراراتي استئصاله من الزمالك وطرده خارج النادي وبشكر أحمد وأمير، على سفرهم في الخارج للتعاقد مع فيريرا".

واكمل: "الأهلي كان مشغول بأشياء أخرى غير كرة القدم وكنا نتمنى أن نرى الأهلي في القنوات الفضائية، بعد الفوز بالبطولات، وليس بالبيانات".

وأشار: "لأول مرة منذ عام 1982 يحصل الأهلي على المركز الثالث منذ 30 سنة والجيل الحالي لم ير الأهلي في المركز الثالث، ولكن الخطيب قام بذلك".

وأردف: "بعد فوز الأهلي على بيراميدز في الكأس ليلاقي الزمالك في النهائي السابق لاعبي الزمالك كانوا في قمة السعادة لملاقاة الأهلي في النهائي لأن الفوز على الأهلي غير أي فوز".

وكشف: "أرسلت درع الدوري في "توك توك" وسنقوم بعمل احتفالية كبرى في ملعب المباراة غدا للاحتفال بالفوز بالدوري، وسنقوم بفتح ملعب الناشئين في النادي لكل الجماهير للاحتفال"

واختتم: "تم التعاقد مع زكريا الوردي لاعب الرجاء الذي كان هناك عليه صراع في الدوري المغربي، وهو ضعف مستوى طارق حامد 5000 مرة"

وتوج نادي الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2021-2022 بعد تعثر منافسه بيراميدز بالخسارة (1-0) أمام فيوتشر في مباراة الجولة 32 في المسابقة.