" حظ أوفر للأهلي وبيراميدز" .. ماذا قال أحمد مرتضى بعد تتويج الزمالك بالدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - هنأ أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على ألعاب الصالات بالقلعة البيضاء، فريق كرة القدم بالنادي بعد فوزه ببطولة الدوري المصري للمرة الـ14 في التاريخ، وللمرة الثانية على التوالي، في إنجاز يكرره أبناء ميت عقبة للمرة الرابعة في تاريخه.

وقال أحمد مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس 1": "فيريرا مدير فني مختلف، لا بد أن تستفيد الكرة المصرية من مدرب يمتلك تلك الإمكانيات الهائلة".

وأضاف: "الزمالك نادي القيم والمبادئ الحقيقية، نحن لا نقف على لاعب، وحققنا لقب الدوري رغم رحيل عدد من النجوم عن الفريق في وقت صعب".

وأكمل: "حققنا 17 بطولة خلال 7 سنوات تحت قيادة المستشار مرتضى منصور، هو إنجاز لم يتحقق من قبل، ونسعى لإضافة المزيد من البطولات للنادي خلال الفترة المقبلة".

وأتم: "جاء الوقت الذي نبارك فيه للاعبينا، وأن نقول لمنافسينا، بيراميدز والأهلي، حظ أوفر في المرات القادمة، لكننا سنحقق الدوري مرة أخرى الموسم المقبل".