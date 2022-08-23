كتب التاريخ .. رأس صلاح تمنحه ٣ أرقام قياسية غير مسبوقة

محمد اسماعيل - القاهرة - حطم محمد صلاح ثلاثة أرقام قياسية بتسجيله هدف في شباك فريق مانشستر يونايتد في المباراة التي انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف.

وحقق اليونايتد فوزه الأول هذا الموسم على حساب ليفربول، الذي لم ينجح في تحقيق أي فوز بعد 3 جولات على إنطلاق بريميرليج.

وعلى الرغم من سقوط ليفربول وخسارته للنقطة السابعة من إجمالي 9 نقاط، إلا أن نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، نجح في إضافة سطرًا جديدًا بكتاب التاريخ الذي يملأ المجد صفحاته.

حيث أصبح صلاح الهداف التاريخي لمباريات كلاسيكو إنجلترا بين ليفربول ومانشستر يونايتد برصيد 10 أهداف، متفوقًا على جيرارد صاحب الـ9 أهداف.

ونجح صلاح أيضًا في فض شراكته مع مايكل أوين صاحب الـ119 هدف بقميص ليفربول في بريميرليج.

كما أزاح صلاح أوين أيضًا من المركز الثامن بترتيب هدافي ليفربول عبر التاريخ برصيد 159 هدف.