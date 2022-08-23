صلاح على القمة.. وعودة راشفورد في أبرز ظواهر قمة اليونايتد وليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

شهد لقاء ليفربول ومانشستر سيتي، العديد من الظواهر الغريبة، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، خلال الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز على ليفربول بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

فوز مانشستر يونايتد سبب العديد من الأرقام الغريبة خصوصا مع تسجيل محمد صلاح هدفا خلال اللقاء رغم خسارة فريقه.

قفز مانشستر يونايتد 6 مراكز بعد تحقيقه لفوزه الأول في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي على ليفربول الذي فشل في نفس الشيء بعد نهاية الأسبوع الثالث.

وتراجع ليفربول 4 مراكز ليحتل المركز الـ 16 بدلاً من الـ 12 في الجولة الماضية ليتواصل معاناته في الموسم الحالي بتحقيق تعادلين وهزيمة.

ونرصد لكم أبرز ظواهر المباراة خلال السطور التالية:

سجل ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد أمام ليفربول 6 أهداف خلال مسيرته.

راشفورد يسجل هدفاً لمانشستر يونايتد لأول مرة منذ 22 يناير أمام وست هام، لينهي سلسلة 17 مباراة بدون تسجيل أهداف.

سانشو لاعب مانشستر يونايتد، سجل 3 من 4 أهداف له في الدوري مع مانشستر يونايتد كانت ضد الفرق الكبرى، وهم مانشستر سيتي، وتشيلسي، وليفربول.

بعد 128 عامًا من المواجهات بين مانشستر يونايتد وليفربول، أصبح محمد صلاح أول لاعب يسجل 10 أهداف في تاريخ كلاسيكو إنجلترا.

محمد صلاح يسجل في الأولد ترافورد للمباراة الرابعة على التوالي.

شارك محمد صلاح الآن في 8 أهداف في آخر 334 دقيقة، على ملعب أولد ترافورد ضد مانشستر يونايتد.

بعد هدفه اليوم، محمد صلاح يتساوى مع أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد ويصبح ثاني أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف مع ليفربول في البريميرليج برصيد 120 هدف.

لأول مرة منذ مارس 2018، مانشستر يونايتد يحقق الانتصار على ليفربول في البريميرليج.

تين هاج يحقق أول فوز له كمدير فني مع مانشستر يونايتد.