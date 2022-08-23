بالفيديو.. صلاح يشتبك مع برونو بعد تسجيل هدف ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - سجل محمد صلاح هدف تقليص الفارق لليفربول، في شباك مانشستر يونايتد، في المباراة المقامة حاليًا على ملعب أولد ترافورد، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وسدد فابيو كارفاليو كرة قوية تصدى لها الحارس ديفيد دي خيا، لتعود إلى صلاح الذي نجح في تقليص الفارق برأسية رائعة، جعلته الهداف التاريخي للديربي منفردًا بـ10 أهداف، بعدما فض الشراكة مع أسطورة ليفربول، ستيفن جيرارد صاحب الـ9 أهداف.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم اليونايتد بهدف سجله سانشو بطريقة رائعة، قبل أن يضيف راشفورد الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

يذكر أن يونايتد كان قد خسر في أول مباراتين بالدوري الإنجليزي أمام برايتون وبريتنفورد، بهدفين مقابل هدف، وبرباعية نظيفة على الترتيب، فيما تعادل ليفربول في جولتيه الافتتاحية والثانية أمام فولهام بهدفين، وكريستال بالاس بهدف.