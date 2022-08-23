"ليفربول يعاني".. تعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثالثة

محمد اسماعيل - القاهرة - قفز مانشستر يونايتد 6 مراكز بعد تحقيقه لفوزه الأول في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي على ليفربول الذي فشل في نفس الشيء بعد نهاية الأسبوع الثالث.

وفاز مانشستر يونايتد على ليفربول 2-1 في المباراة التي أقيمت مساء الأثنين على ملعب"أولد ترافورد" .

وكان يونايتد يقبع في المركز الأخير قبل مباراته مع ليفربول ، بعد الهزيمة في أول جولتين ليرتقي في جدول الترتيب إلى المركز الـ 14 .

وتراجع ليفربول 4 مراكز ليحتل المركز الـ 16 بدلاً من الـ 12 في الجولة الماضية ليتواصل معاناته في الموسم الحالي بتحقيق تعادلين وهزيمة.

ويحتل أرسنال جدول ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وخلف 4 فرق تشترك في رصيد 7 نقاط .