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"ليفربول يعاني".. تعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثالثة

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محمد اسماعيل - القاهرة - قفز مانشستر يونايتد 6 مراكز بعد تحقيقه لفوزه الأول في في الموسم الحالي على الذي فشل في نفس الشيء بعد نهاية الأسبوع الثالث.

وفاز مانشستر يونايتد على ليفربول 2-1 في المباراة التي أقيمت مساء الأثنين على ملعب"أولد ترافورد" .

وكان يونايتد يقبع في المركز الأخير قبل مباراته مع ليفربول ، بعد الهزيمة في أول جولتين ليرتقي في جدول الترتيب إلى المركز الـ 14 .

وتراجع ليفربول 4 مراكز ليحتل المركز الـ 16 بدلاً من الـ 12 في الجولة الماضية ليتواصل معاناته في الموسم الحالي بتحقيق تعادلين وهزيمة.

ويحتل أرسنال جدول ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وخلف 4 فرق تشترك في رصيد 7 نقاط .

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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