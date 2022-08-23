الامارات | «أبيض الناشئين» يدخل تحدّي كأس العرب من بوابة السودان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستهل منتخب الإمارات للناشئين مشواره اليوم في كأس العرب تحت 17، التي تستضيفها الجزائر، وينظمها الاتحاد العربي. ويواجه «الأبيض الصغير» السودان في أولى مبارياته ضمن المجموعة الأولى الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت الإمارات، وفي مباراة أخرى تفتتح الجزائر البطولة بلقاء فلسطين ضمن المجموعة نفسها. وتأتي مشاركة المنتخب في بطولة العرب، تحضيراً للاستحقاقات المقبلة، لاسيما تصفيات آسيا المقامة في إندونيسيا أكتوبر المقبل.

واستعد منتخب الإمارات للناشئين لهذه البطولة بخوض معسكر إعداد خارجي في المغرب، إذ خاض خلاله ثلاث مباريات ودية، فقد تعادل في الأولى مع المنتخب المغربي بهدفين لكل منهما، وانتهت المباراة الثانية بين المنتخبين بتعادلهما بهدف لهدف، فيما فاز في المباراة الثالثة على فريق الجيش الملكي المغربي بهدفين لهدف.

ويسعى «أبيض الناشئين»، بقيادة مدربه ألبيرتو غونزاليس، إلى تحقيق نتائج مشرفة في هذه البطولة، لاسيما أن المنتخب أنهى كل تحضيراته واستعداداته من أجل الظهور المشرف في هذا العرس العربي.

وشارك في معسكر المنتخب الأخير في المغرب 26 لاعباً، هم: عمر خليل، وليد مال الله، ناصر عمران، عبدالعزيز محمد (الجزيرة)، حسين محمود، عبدالله أنور، محمد ناصر (الوصل)، محمد جمعة، غيث عبدالله، خليفة محمد، أحمد محمد، علي جمال، علي جابر (شباب الأهلي)، حمدان محمد، عبدالله أحمد، سعيد عامر، هلال أحمد، بدر موسى، محمد علي، عبدالله جوهر، علي إبراهيم (الشارقة)، يوسف يعقوب (عجمان)، محمد عبدالله (اتحاد كلباء)، سهيل خالد (النصر)، زايد محمد (بني ياس)، خليفة ناصر (رأس الخيمة). وسيخوض المنتخب مباراته الثانية أمام منتخب فلسطين يوم 26 الجاري، فيما يواجه منتخب الجزائر يوم 29 من الشهر نفسه.

جدول مباريات المنتخب في البطولة (بتوقيت الإمارات):

اليوم: الإمارات - السودان 20:00

26 الجاري: الإمارات - فلسطين 23:00

29 الجاري: الإمارات - الجزائر 20:00