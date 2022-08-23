الامارات | الجواد «هان راستبان» يتوج بلقب كأس زايد في بولندا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حلق الجواد «هان راستبان» بلقب جائزة كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، ونالت المهرة «النادرة» لقب كأس الوثبة ستاليونز اللذين أقيما أول من أمس، بمضمار سلوزفيك في العاصمة البولندية وارسو.

ولم يتأخر «هان راستبان» لإسطبلات الكوال وبي لاسكوسكا، بإشراف أي لاسكوسكا وقيادة شتيبان مازور، في إبراز أهليته لحصد لقب السباق، بعد أن انقض على المتصدرين في المراحل النهائية، وقطع المسافة في زمن 2:57:52 دقيقة. من جهة أخرى، حصد «إبس دو ليتري» لايريك شامو لاجرانج، بإشراف إي ديلوفا، وقيادة الفارسة مارلين ماير لقب كأس الوثبة ستاليونز بمضمار رويان بفرنسا.

وبعد صراع مثير وبفارق رأس انتزع الجواد «أر إس ريسك تيكر» لنيكول وأندرو روجيري، وبإشراف نيكول روجيري، وقيادة ترافيس والس لقب كأس الوثبة ستاليونز، والذي أقيم بمضمار أراباهيو الأميركي.