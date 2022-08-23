الامارات | «بطولة ودية» في دبي تجهّز منتخب «الشاطئية» لكأس العرب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد علي حمد البدواوي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية، أنه من المنتظر اعتماد بطولة ودية تستضيفها دبي في سبتمبر المقبل، وتكون ضمن خطة إعداد منتخب الكرة الشاطئية للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها بطولة كأس العرب، المقررة بالسعودية مطلع أكتوبر المقبل. وأوضح في تصريح صحافي أن مشاركة منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية في بطولة كأس الدار البيضاء الودية أخيراً حققت أهدافها كمحطة إعداد في برنامج التجهيز للارتباطات المقبلة.

وكان المنتخب خاض الدورة الودية مع ثلاثة من المنتخبات العربية (مصر والسعودية والمغرب)، بمشاركة 10 لاعبين ممّن سمحت ظروفهم بالحضور في هذه الدورة الودية.