الامارات | 12 ذهبية لنجوم الإمارات في ختام «دولية دبا لبناء الأجسام»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت أول من أمس منافسات بطولة دبا الدولية لبناء الأجسام، والتي أقيمت في فندق ميدان بدبي، وأشرف على تنظيمها اتحاد الإمارات لبناء الأجسام. وحصد نجوم الإمارات في اليوم الختامي 15 ميدالية، بينها ست ذهبيات، ليرتفع مجموع الذهب إلى 12 ميدالية من 28 ميدالية إجمالاً، ليتصدروا الترتيب العام. وكان من المتوجين بالذهب: عبدالله مرزوق وإبراهيم الدوسري ومحمد الكمالي وخالد البلوشي وعبدالله الشحي وعبدالله الختال وسلطان عبدالله ومطر جمعة وراشد الحضرمي (ميداليتين)، ومروان البلوشي وخليفة محمد. وتم تكريم الشركات الراعية والفائزين بحضور الشيخ حميد بن خالد بن محمد القاسمي، ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام علي بن حيدر، ورئيس اللجنة المنظمة سالم الصريدي ورئيس مجموعة (خان صاحب) ناصر طارق. وقال بن حيدر في تصريح صحافي إن المنافسات أفرزت لاعبين موهوبين مؤهلين للانضمام لتمثيل المنتخب الوطني، وأيضاً للمشاركة في أقوى البطولات الدولية التي يشارك فيها اتحاد بناء الأجسام تحت مظلة الاتحاد الدولي لبناء الأجسام. وقال أيضاً: نتطلع لتقديم الدعم الفني لجميع البطولات لأهميتها في تعزيز النقلة النوعية لرياضات بناء الأجسام واللياقة البدنية والقوة البدنية، وجميع الرياضات التي يشرف عليها الاتحاد، ونشكر اللجنة المنظمة لبطولة دبا الدولية لبناء الأجسام للدور الفاعل والمشاركة المميزة في دعم مسيرة اللعبة.

بدوره، عبر الصريدي عن سعادته للمستوى المميز الذي خرجت به البطولة، وقال في تصريح صحافي إنها «أسهمت بزيادة عدد اللاعبين المشاركين كما أثرت إيجاباً في نوعية الأداء الفني والجسماني الذي يقدمونه في المنافسات، ما أسهم بزيادة قيمة الجوائز المالية، إضافة إلى اكتشاف لاعبين موهوبين»، منوهاً إلى أن عدداً من اللاعبين والمدربين أبدوا استعدادهم للمشاركة المبكرة في البطولات المقبلة. 28

ميدالية هو مجموع حصاد أبطال الإمارات خلال منافسات بطولة دبا الدولية.