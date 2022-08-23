الامارات | المنتخب السعودي بطلاً لـ«دولية العين للكرة الطائرة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج المنتخب السعودي بلقب بطولة العين الدولية للكرة الطائرة إثر فوزه في جميع مبارياته الخمس التي خاضها خلال أيام البطولة التي اختتمت أول من أمس، وجرت منافساتها على الصالة البنفسجية باستاد خليفة بن زايد، فيما حصل الزمالك المصري على المركز الثاني، وحل العين (المستضيف) ثالثاً.

وتسلم لاعبو «الأخضر» كأس البطولة والميداليات الذهبية من رئيس مجلس إدارة نادي العين للألعاب الرياضية، خميس عبيد الكعبي في حضور مدير شركة «بي أند بي» للخدمات الرياضية المنظمة للبطولة، عبدالله مراد وذلك في حفل مصغر جرى خلاله تكريم الجهات الراعية.

ومثلت البطولة استعداداً جيداً للمنتخب السعودي الذي تنتظره مشاركة مهمة في كأس التحدي الآسيوي في قرغيزستان في الفترة من 26 الجاري وحتى الرابع من سبتمبر المقبل، وخلال البطولة فاز «الأخضر» على كل من الزمالك المصري والعين والجيل الصاعد الجزائري والعربي الكويتي والأهلي السعودي.