الامارات | فوز كلباء ودبا الحصن وخورفكان في انطلاق «موسم الصالات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشنت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، أول من أمس، الموسم الجديد من خلال كأس الاتحاد، فاز خلالها كلباء على مليحة (4-2)، وسجل لكلباء فيليب (هدفان)، وفهد موسى وحمد حسن، والبرازيلي برونو وسعود خلفان لمليحة.

وفاز خورفكان على الحمرية (6-1)، وسجل له البرازيلي فينيكيوس (هدفان)، وعمر النقبي (هدفان)، وهدف لخالد الشوكة وأحمد الحمادي، بينما سجل هدف الحمرية البرازيلي جابرييل. وفاز دبا الحصن على الشارقة (5-2)، وسجل له البرازيلي هنريكو (هدفان)، وهدف لكل من البرازيلي فيليب وجلال الصيادي وخالد حارب، بينما سجل للشارقة أحمد خليل والبرازيلي ميغويل كينغي.