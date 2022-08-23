الامارات | فوز كلباء ودبا الحصن وخورفكان في انطلاق «موسم الصالات»

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شكرا لقرائتكم خبر عن فوز كلباء ودبا الحصن وخورفكان في انطلاق «موسم الصالات» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشنت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، أول من أمس، الموسم الجديد من خلال كأس الاتحاد، فاز خلالها كلباء على مليحة (4-2)، وسجل لكلباء فيليب (هدفان)، وفهد موسى وحمد حسن، والبرازيلي برونو وسعود خلفان لمليحة.
وفاز خورفكان على الحمرية (6-1)، وسجل له البرازيلي فينيكيوس (هدفان)، وعمر النقبي (هدفان)، وهدف لخالد الشوكة وأحمد الحمادي، بينما سجل هدف الحمرية البرازيلي جابرييل. وفاز دبا الحصن على الشارقة (5-2)، وسجل له البرازيلي هنريكو (هدفان)، وهدف لكل من البرازيلي فيليب وجلال الصيادي وخالد حارب، بينما سجل للشارقة أحمد خليل والبرازيلي ميغويل كينغي.
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