الامارات | المطيوعي والصايغ يمثلان الإمارات في بطولة العالم للدراجات بأستراليا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل نجما منتخب الإمارات للدراجات (تحت 23 عاماً) محمد المطيوعي وصفية الصايغ، رسمياً، إلى بطولة العالم للدراجات، المقررة في أستراليا خلال سبتمبر المقبل. ويأتي تأهل المطيوعي والصايغ طبقاً لترتيبهما على مستوى القارة، ليحققا إنجازاً جديداً لدراجات الإمارات. وأكد رئيس اتحاد الإمارات للدراجات رئيس لجنة المنتخبات، منصور بوعصيبة، في تصريح صحافي، أن تأهل المطيوعي جاء لاحتلاله المركز الـ31 على مستوى القارة برصيد 76 نقطة، حيث يتأهل أصحاب المراكز الـ150 على القارة، ما يعني احتلال المطيوعي بطل العرب مركزاً متقدماً.

وتأهلت صفية الصايغ بعدما احتل منتخب سيدات الإمارات (تحت 23 عاماً) المركز 41 عالمياً، ما يعني تأهلها الرسمي، كون المنتخب ضمن أول 50 منتخباً على مستوى العالم.

وقال بوعصيبة: «يشارك نجمنا الصاعد محمد المطيوعي، في سباق ضد الساعة (فردي) يوم 19 سبتمبر، وفي سباق الفردي العام يوم 23 سبتمبر لمسافة 169 كم، وتشارك صفية الصايغ في سباق الكبار يوم 24 من الشهر نفسه». وأشاد بمستوى دراجي المنتخب في الموسم الرياضي الذي شهد إنجازات تاريخية لم تحدث من قبل، مشيراً إلى أن لاعبي ولاعبات المنتخب دائماً عند حسن الظن في مختلف البطولات بفضل مجهودهم الوافر والتزامهم بالتدريبات.