الامارات | شباب الأهلي يُنهي التعاقد مع النرويجي أولسن

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شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يُنهي التعاقد مع النرويجي أولسن والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن شباب الأهلي، على صفحته الرسمية في «تويتر»، أمس، إنهاء التعاقد مع المهاجم النرويجي توماس أولسن بالتراضي، متمنياً للاعب التوفيق في وجهته المقبلة. يذكر أن شباب الأهلي تعاقد مع اللاعب النرويجي في ديسمبر من العام الماضي قادماً من ليلستروم النرويجي. واختتم شباب الأهلي المعسكر الخارجي بصربيا، حيث يستعد لبدء التحضيرات المحلية للموسم الجديد.
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