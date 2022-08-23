الامارات | شباب الأهلي يُنهي التعاقد مع النرويجي أولسن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن شباب الأهلي، على صفحته الرسمية في «تويتر»، أمس، إنهاء التعاقد مع المهاجم النرويجي توماس أولسن بالتراضي، متمنياً للاعب التوفيق في وجهته المقبلة. يذكر أن شباب الأهلي تعاقد مع اللاعب النرويجي في ديسمبر من العام الماضي قادماً من ليلستروم النرويجي. واختتم شباب الأهلي المعسكر الخارجي بصربيا، حيث يستعد لبدء التحضيرات المحلية للموسم الجديد.