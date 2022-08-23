الامارات | العروبة يتعاقد مع 3 لاعبين ومدرب للشباب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي العروبة، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، التعاقد مع المدرب المواطن فهد العطر لتدريب فريق 18 سنة، وكذلك مع ثلاثة لاعبين للفريق الأول، ويتعلق الأمر بلاعبي الوسط خالد عمبر وحسن يوسف القادمين من فريق الإمارات، والصربي فيليب ستوباريفيتش، وذلك لتمثيله في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، الذي ينطلق في العاشر من سبتمبر المقبل.