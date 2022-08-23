الامارات | الهندي سادواني يحرز لقب «الشطرنج الخاطف» بمهرجان أبوظبي الدولي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج الهندي رونك سادواني بلقب بطولة الشطرنج الخاطف، ضمن مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج في نسخته الـ28 التي أقيمت أول من أمس، بمشاركة 201 لاعب ولاعبة من 38 جنسية. ويشارك في منافسات المهرجان ما يزيد على 1100 لاعب من 55 دولة، يتنافسون في 11 بطولة متنوعة يبلغ إجمالي جوائزها 300 ألف درهم.

وتصدر سادواني بطولة الشطرنج الخاطف بعد حصوله على 10 نقاط من إجمالي 11 نقطة بعد فوزه في تسع مباريات وتعادله في مباراتين، وحل الأوكراني آدم طوخاييف ثانياً برصيد تسع نقاط تلاه تير ساكايان برصيد النقاط نفسه. وفي بطولة الشطرنج الخاطف المفتوح للناشئين فاز بالمركز الأول الإيراني رضا مهداوي بعد حصوله على العلامة الكاملة وفوزه في 11 مباراة. وحرصت اللجنة المنظمة للمهرجان على تنظيم مجموعة من الفعاليات الترفيهية المصاحبة للوفود المشاركة من خارج الدولة، تضمنت رحلة سياحية لمعالم أبوظبي بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة وزيارة متحف اللوفر وقلعة الحصن.