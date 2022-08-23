شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الإثنين 22 / 8 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد نادي الزمالك اليوم الإثنين 22 / 8 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، في مقدمتها فوز الزمالك بلقب الدورى رسميا بعد خسارة بيراميدز أمام فيوتشر في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 32 للدورى.

رسميًا.. الزمالك بطلاً لدورى 2021 / 2022

حصد فريق الزمالك لقب بطولة الدورى هذا الموسم للمرة الثانية علي التوالي والـ 14 في تاريخه، بعد فوز فيوتشر على بيراميدز اليوم، وأصبح الفارق في النقاط بين الزمالك صاحب المركز الأول وبيراميدز صاحب المركز الثاني 7 نقاط ويتبقي مباراتان على نهاية الدوري لبيراميدز ولا يمكن تعويض فارق النقاط.

الزمالك بطل الدوري.. البرتغالى فيريرا يحصد اللقب الرابع مع الأبيض

حصد البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لنادى الزمالك، اللقب الرابع مع القلعة البيضاء، بعدما حسم الأبيض لقب الدورى هذا الموسم بعد سقوط بيراميدز أمام فيوتشر فى اللقاء الذى جمعهما مساء الاثنين، فى إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدورى.

الزمالك يستعد للاحتفال بالدوري أمام الاتحاد السكندري بعد الحسم المبكر اليوم

يستعد فريق الزمالك للاحتفال بالفوز بلقب الدورى الممتاز أمام الاتحاد السكندرى غدا حال انتهاء اللقاء بأى نتيجة بعد خسارة بيراميدز أمام فيوتشر والتى نصبت الفريق الأبيض بطلا الدورى الممتاز مبكرا.

للمرة الثالثة في تاريخه.. الزمالك بطل الدورى للموسم الثاني على التوالي

توج فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، بلقب الدورى للموسم الثانى على التوالى بعد سقوط بيراميدز أمام فيوتشر فى اللقاء الذى جمعهما مساء الإثنين، فى إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدورى.

احتفالات فى فندق إقامة الزمالك بعد التتويج باللقب رسميا.. فيديو

احتفل لاعبو فريق الكرة الأول بنادى الزمالك فى فندق الإقامة خلال تواجدهم فى معسكر الإعداد استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندرى غدًا، بعدما توج الفريق الأبيض باللقب رسميا عقب خسارة بيراميدز من فيوتشر بهدف دون رد.

الصفحة الرسمية لنادى الزمالك: درع الدورى يأبى الخروج من 100 عقبة

قامت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك بالاحتفال بحسم لقب الدورى الممتاز بنشر شعار نادى الزمالك، وعلقت صفحة الزمالك على حسم اللقب "الدوري الأصعب والمشوار الأقوى، لا يليق إلا بالزمالك .. درع الدوري يأبى الخروج من 100 عقبة ليحتفل داخل بيته من جديد.. مبروك لكل ما هو زمالكاوي، نستحقها عن جدارة!".

شيكابالا يحصد الدورى الرابع فى تاريخه مع الزمالك

رفع محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك، رصيده من ألقاب الدورى للقب الرابع بعدما توج فريق الزمالك بلقب الدورى للموسم الثانى على التوالى، بعد سقوط بيراميدز أمام فيوتشر فى اللقاء الذى جمعهما مساء الاثنين، فى إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدورى.

خماسية المقاصة أكبر نتيجة فى مشوار الزمالك بالدورى بعد التتويج

حقق فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، لقب الدورى للموسم الثانى على التوالى بعد سقوط بيراميدز أمام فيوتشر فى اللقاء الذى جمعهما مساء الإثنين، فى إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدورى.

الأكثر تتويجا.. البرتغالى فيريرا يعادل ألقاب كابرال وأوتوفيستر مع الزمالك

حصد البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لنادى الزمالك، اللقب الرابع مع القلعة البيضاء، بعدما حسم الأبيض لقب الدورى هذا الموسم بعد سقوط بيراميدز أمام فيوتشر فى اللقاء الذى جمعهما مساء الاثنين، فى إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدورى.

مرتضى منصور يهنئ لاعبي الزمالك والجهاز الفني بلقب الدوري: الجميع كانوا رجالا

وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، التهنئة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة، بعد التتويج بلقب الدوري الممتاز رسميا للمرة الثانية على التوالي.

الزمالك يحافظ على درع الدورى فى ميت عقبة للعام الثانى على التوالى.. الأبيض يحسم المسابقة قبل جولتين من النهاية.. فيريرا يضع النجمة الرابعة فى رصيده بالقلعة البيضاء.. شيكابالا يحصد رابع ألقابه فى الإيجيبشان ليج

توج فريق الزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، بلقب الدورى للموسم الثانى على التوالى، بعد سقوط بيراميدز أمام فيوتشر فى اللقاء الذى جمعهما مساء الإثنين، فى إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدورى.

كارتيرون يهنئ الزمالك بالفوز ببطولة الدوري

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للزمالك، على الاحتفال بحصد فريق القلعة البيضاء باللقب، من خلال صفحته الرسمية عبر فيس بوك.

خماسية المقاصة أكبر نتيجة فى مشوار الزمالك بالدورى بعد التتويج

حقق فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، لقب الدورى للموسم الثانى على التوالى بعد سقوط بيراميدز أمام فيوتشر فى اللقاء الذى جمعهما مساء الإثنين، فى إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدورى.