شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري بعد مباريات اليوم الإثنين.. زيزو يتربع على الصدارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يتربع أحمد السيد زيزو، نجم الزمالك ومنتخب مصر، على عرش صدارة هدافى الدورى المصرى برصيد 19 هدفا، وجاء النيجيري جون إيبوكا، مهاجم إنبى، في المركز الثانى برصيد 13 هدفا بالتساوي مع مابولولو لاعب الاتحاد السكندرى.
وشهد اليوم الإثنين 22/8/2022، اقامة 3 مباريات فى الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث تعادل طلائع الجيش مع نظيره سيراميكا، وفاز غزل المحلة على نظيره المقاصة بهدف نظيف، وخسر بيراميدز من فريق فيوتشر بهدف نظيف .
وجاء ترتيب الهدافين كالتالى:
أحمد سيد زيزو (الزمالك) - 19 هدفا
جون إيبوكا (إنبي) – 13 هدفا
كريستوفر مابولولو (الاتحاد السكندرى) - 13 هدفا
مروان حمدي (سموحة) - 13 هدفا
مصطفى شلبي (إنبي) - 10 أهداف
شادي حسين (سيراميكا) - 10 أهداف
أحمد رفعت (فيوتشر) - 9 أهداف
نجح نادى الزمالك فى التتويج ببطولة الدورى المصرى لموسم 2021/2022، وذلك للمرة الرابعة عشر فى تاريخه، والثانية على التوالي، بعدما حقق بطولة الدورى فى الموسم الماضي، بشكل رسمي، وذلك عقب فوز نادى فيوتشر على نادى بيراميدز بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.
نتائج مباريات اليوم
تعادل فريق سيراميكا مع نظيره طلائع الجيش بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد المقأولون العرب، ضمن منافسات الجولة 32 للدورى المصرى هذا الموسم.
بهذا الفوز رفع سيراميكا رصيده إلى 37 نقطة فى المركز العاشر، بينما وصل طلائع الجيش للنقطة 49 فى المركز الرابع.
ونجح مصطفى سعد فى تسجيل هدف التقدم لسيراميكا فى الدقيقة 63 من عمر المباراة من جملة رائعة بعدما سدد الكرة أعلى محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش مستغلا تقدم الأخير عن مرماه.
وتعادل طلائع الجيش فى الدقيقة 83 عن طريق فارس حاتم الذى استلم تمريرة رائعة من ميدو جابر وسددها بيمناه على يمين عامر عامر، ونشط الطلائع فى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة فى محأولة لتسجيل هدف التقدم مع تراجع نسبى فى أداء سيراميكا قبل أن تنتهى المباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.
فاز فريق غزل المحلة على نظيره مصر المقاصة بنتيجة 1/0 فى المواجهة التى جمعت كلا ألفريقين على ملعب الأول ضمن منافسات الأسبوع الـ32 من عمر مسابقة الدوري.
ضم تشكيل المحلة كلا من: عمرو شعبان فى حراسة المرمى، هانى عادل ومعإذ الحنأوى وخالد سامى ومصطفى العش فى الدفاع، حميد مأو وخالد الاخميمى وأحمد النادرى فى الوسط، بأولن فوافى وعبده يحيى وهشام بلحة فى الهجوم.
فيما ضم تشكيل المقاصة:
حراسة المرمى: رمضان مصطفى
الدفاع: مصطفى كاجو – عبد الرحمن زين – أحمد عيد – خالد صلاح
الوسط: محمود عقل – محمد الضرف – محمود عادل – محمد أمو
الهجوم: جون أفيرى – محمود فهمي
حقق فريق فيوتشر ألفوز على نظيره بيراميدز بهدف نظيف أحرزه عمر كمال عبد الوأحد فى الدقيقة 70 من عمر المباراة التى أقيمت على استاد الأهلى وى السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصري.
وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشنأوي
خط الدفاع: على جبر- أحمد سامى- عمر جابر- حسين السيد
خط الوسط: وليد الكرتى- محمد صادق- إبراهيم توريه- إسلام عيسى- فخر الدين بن يوسف
خط الهجوم: فخرى لاكاي
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
يوسف نادر- عبد الله السعيد- إيريك ترأورى- محمود صابر- محمد حمدى- عبد الله مجدى- نبيل دونجا- هشام محمد- دودو الجباس ، فيما خرج من قائمة المباراة، أحمد توفيق.