شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري بعد مباريات اليوم الإثنين.. زيزو يتربع على الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتربع أحمد السيد زيزو، نجم الزمالك ومنتخب مصر، على عرش صدارة هدافى الدورى المصرى برصيد 19 هدفا، وجاء النيجيري جون إيبوكا، مهاجم إنبى، في المركز الثانى برصيد 13 هدفا بالتساوي مع مابولولو لاعب الاتحاد السكندرى.

وشهد اليوم الإثنين 22/8/2022، اقامة 3 مباريات فى الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث تعادل طلائع الجيش مع نظيره سيراميكا، وفاز غزل المحلة على نظيره المقاصة بهدف نظيف، وخسر بيراميدز من فريق فيوتشر بهدف نظيف .

وجاء ترتيب الهدافين كالتالى:

أحمد سيد زيزو (الزمالك) - 19 هدفا جون إيبوكا (إنبي) – 13 هدفا كريستوفر مابولولو (الاتحاد السكندرى) - 13 هدفا مروان حمدي (سموحة) - 13 هدفا مصطفى شلبي (إنبي) - 10 أهداف شادي حسين (سيراميكا) - 10 أهداف أحمد رفعت (فيوتشر) - 9 أهداف

نجح نادى الزمالك فى التتويج ببطولة الدورى المصرى لموسم 2021/2022، وذلك للمرة الرابعة عشر فى تاريخه، والثانية على التوالي، بعدما حقق بطولة الدورى فى الموسم الماضي، بشكل رسمي، وذلك عقب فوز نادى فيوتشر على نادى بيراميدز بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

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