شكرا لقرائتكم خبر عن الأكثر تتويجا.. البرتغالى فيريرا يعادل ألقاب كابرال وأوتوفيستر مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لنادى الزمالك، اللقب الرابع مع القلعة البيضاء، بعدما حسم الأبيض لقب الدورى هذا الموسم بعد سقوط بيراميدز أمام فيوتشر فى اللقاء الذى جمعهما مساء الاثنين، فى إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدورى.

بهذا اللقب يصل البرتغالى فيريرا إلى اللقب الرابع مع القلعة البيضاء، حيث نجح فى التتويج بلقبي الدورى موسمى 2014/ 2015، 2021 /2022 بالإضافة إلى لقبى كأس مصر عامى 2014/2015 و2020/2021.

المدرب الأكثر تتويجا

وعادل البرتغالى فيريرا ألقاب البرازيلى كابرال والألمانى أتوفيستر مع الزمالك لينضم معهما فى أعلى قائمة المدربين الذين حصدوا البطولات مع الزمالك بـ4 ألقاب.

ونجح أتوفيستر فى التتويج بلقب الدورى المصرى وببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكأس لأول مرة فى تاريخ الزمالك وبأول بطولة للسوبر المصرى، وكأس مصر.

بينما حصد كابرال مع الزمالك دورى أبطال أفريقيا وبطولة الدورى والسوبر الأفريقى وكأس السوبر المصرى.

ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدورى برصيد 75 نقطة، جمعها من 31 مباراة، حيث حقق الفوز فى 24 مباراة وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبو 60 هدفا واستقبل 26 هدفا، وهو الرصيد الذى لن يصل إليه بيراميدز الذى يتبقى له مباراتان فقط وحال الفوز بهما سيصل إلى 74 نقطة.

ورفع فريق الزمالك رصيده من بطولات الدورى إلى اللقب الرابع عشر فى تاريخه والثانى على التوالى بعد التتويج بلقب الدورى الموسم الماضى.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندرى في الثامنة مساء الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.