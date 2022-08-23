شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يهنئ الزمالك بالفوز ببطولة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للزمالك، على الاحتفال بحصد فريق القلعة البيضاء باللقب، من خلال صفحته الرسمية عبر فيس بوك.

ونشر كارتيرون، عبر صفحته الشخصية صورة للفريق وشعار النادي وعلق عليها: "مبروك.. عمل جيد".

ونجح نادي الزمالك في التتويج ببطولة الدوري المصري لموسم 2021/2022، وذلك للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، والثانية على التوالي، بعدما حقق بطولة الدوري في الموسم الماضي، بشكل رسمي، وذلك عقب فوز نادي فيوتشر على نادي بيراميدز بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري غدًا في الجولة الـ32 من الدورى، وأصبحت تحصيل حاصل بعد حصول الزمالك الدوري على لقب الدورى رسميا اليوم.