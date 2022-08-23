شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الإثنين 22 /8 /2022 في بطولة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الإثنين 22/8/2022، إقامة 3 مباريات فى الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث تعادل طلائع الجيش مع نظيره سيراميكا، وفاز غزل المحلة علي نظيره المقاصة بهدف نظيف، وخسر بيراميدز من فريق فيوتشر بهدف نظيف.

نجح نادى الزمالك فى التتويج ببطولة الدورى المصرى لموسم 2021/2022، وذلك للمرة الرابعة عشرة فى تاريخه، والثانية على التوالي، بعدما حقق بطولة الدورى فى الموسم الماضي، بشكل رسمي، وذلك عقب فوز نادى فيوتشر على نادى بيراميدز بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

أهداف مباريات اليوم