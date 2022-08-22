إنجاز تاريخي لم يحدث منذ 18 عاماً.. الزمالك يتوّج رسمياً بلقب الدوري المصري الممتاز 2021-2022

الشارقة - اميمة ياسر -

توّج فريق الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2021-2022، وذلك بعد خسارة بيراميدز أمام فيوتشر بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبخسارة بيراميدز، حسم الزمالك لقب الدوري المصري قبل خوض مباراة الجولة 32 ضد فريق الاتحاد السكندري، حيث لن ينجح أي فريق آخر منافس في الوصول إلى النقطة رقم 75 التي حصل عليها الزمالك بالفوز في المباراة السابقة.

ويحتفل الزمالك ببطولة الدوري رقم 14 في تاريخه قبل خوض آخر 3 مباريات له في المسابقة، ليحقق إنجازا تاريخياً لم يحدث منذ 18 عاماً بالنجاح في الدفاع عن لقب الدوري.

وستكون الجماهير البيضاء على موعد مع الاحتفالات بمدرجات استاد القاهرة مساء غد الثلاثاء خلال مواجهة الاتحاد السكندري، ببقاء درع الدوري داخل "ميت عقبة" للموسم الثاني على التوالي.

من ناحية أخرى، اشتعلت المنافسة على المركز الثاني بين بيراميدز والأهلي، حيث يتفوق بيراميدز بفارق 4 نقاط مع لعب الأهلي مباراة أقل، يمنحه الفوز بها تقليص الفارق إلى نقطة واحدة قبل آخر جولتين.