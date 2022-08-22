بث مباشر.. قمة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

الشارقة - اميمة ياسر -

في إطار حرص موقع "" على تقديم خدمة إخبارية مميزة لقراءه ومتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لقمة مانشستر يونايتد وليفربول، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحلّ ليفربول ضيفاً ثقيلاً على مانشستر يونايتد، بملعب "أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمر، وذلك في قمة لقاءات الجولة الثالثة من البريميرليج.

ويدخل المان يونايتد المواجهة وعينه على تحقيق الفوز، من أجل حصد أول 3 نقاط له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد أن خسر في أول مباراتين من برينتفورد وبرايتون، ويتواجد في المرتبة التاسعة عشر وقبل الأخيرة دون نقاط.

على الجانب الآخر، يرغب ليفربول في تحقيق الفوز أيضًا، إذ لم يتذوق طعم الانتصار أيضًا، في أول جولتين مع كريستال بالاس وفولهام، ويملك نقطتين فقط ويتواجد في المرتبة الخامسة عشر.

ويدخل مانشستر يونايتد مواجهة ليفربول بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: دالوت، فاران، مارتينيز، مالاسيا.

خط الوسط: سكوت ماكتومناي، إريكسين، سانشو.

خط الهجوم: برونو فرنانديز، إيلانجا، راشفورد.

ويجلس على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد كل من:

هيوتن، ماجواير، لوك شاو، وان بيساكا، فريد، رونالدو، فان دي بيك، مارسيال، جارماتشو.

فيما يدهل ليفربول قمة المان يونايتد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، ميلنر، إليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، فيرمينو.

ويجلس على مقاعد بدلاء ليفربول كل من:

أدريان، ديفيز، فابينيو، تسيميكاس، كارفاليو، كلاريك، فيليبس، فان دي بيرج.