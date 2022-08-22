شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات الدوري اليوم الإثنين 22 /8 /2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد اليوم الإثنين 22/8/2022، إقامة 3 مباريات في الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث واجه طلائع الجيش نظيره سيراميكا، واستضاف غزل المحلة نظيره المقاصة، وواجه بيراميدز فريق فيوتشر.

ونجح نادي الزمالك في التتويج ببطولة الدوري المصري لموسم 2021/2022، وذلك للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، والثانية على التوالي، بعدما حقق بطولة الدوري في الموسم الماضي، بشكل رسمي، وذلك عقب فوز نادي فيوتشر على نادي بيراميدز بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

نتائج مباريات اليوم: