شكرا لقرائتكم خبر عن خماسية المقاصة أكبر نتيجة فى مشوار الزمالك بالدورى بعد التتويج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حقق فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، لقب الدورى للموسم الثانى على التوالى بعد سقوط بيراميدز أمام فيوتشر فى اللقاء الذى جمعهما مساء الإثنين، فى إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدورى.

خماسية المقاصة

ويعد الانتصار الأكبر للزمالك فى مشوار التتويج بالدورى أمام مصر المقاصة الهابط رسميا للمظاليم، بعدما حقق الأبيض الفوز بخماسية نظيفة، ومن بعدها الفوز على غزل المحلة برباعية نظيفة.

وفى حين تذوق الزمالك 4 هزائم هذ الموسم كانت أمام كل من: الأهلى، إنبى، طلائع الجيش وسموحة، وتعادل فى 3 مباريات فقط أمام كل من الأهلى والبنك الاهلى وفاركو.

ويتبقى للزمالك 3 مواجهات فقط أمام الاتحاد السكندرى والمصرى البورسعيدى وإيسترن كومبانى.

ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدورى برصيد 75 نقطة، جمعها من 31 مباراة، حيث حقق الفوز فى 24 مباراة وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبو 60 هدفا واستقبل 26 هدفا، وهو الرصيد الذى لن يصل إليه بيراميدز الذى تتبقى له مباراتان فقط وحال الفوز بهما سيصل إلى 74 نقطة.