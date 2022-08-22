شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري بعد مباريات اليوم.. الزمالك يتوج بالدرع الرابع عشر في تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادي الزمالك في التتويج ببطولة الدوري المصري لموسم 2021/2022، وذلك للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، والثانية على التوالي، بعدما حقق بطولة الدوري في الموسم الماضي، بشكل رسمي، وذلك عقب فوز نادي فيوتشر على نادي بيراميدز بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة توقف رصيد بيراميدز عند 68 نقطة في المركز الثاني، بينما تواجد نادي الزمالك في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 75 نقطة، وبفارق سبعة نقاط عن بيراميدز، حيث تتبقى بيراميدز مباراتان فقط في الدوري، بينما تتبقى للزمالك ثلاث مباريات، وذلك قبل مواجهة الاتحاد السكندري.



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