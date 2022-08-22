شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يحصد الدورى الرابع فى تاريخه مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

رفع محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك، رصيده من ألقاب الدورى للقب الرابع بعدما توج فريق الزمالك بلقب الدورى للموسم الثانى على التوالى، بعد سقوط بيراميدز أمام فيوتشر فى اللقاء الذى جمعهما مساء الاثنين، فى إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدورى.

اللقب الرابع للأباتشى

ونجح شيكابالا فى حصد اللقب الرابع فى تاريخه بعدما نجح فى الحصول على لقب الدورى أعوام 2002/ 2003، 2003/2004، 2010/2021، وأخيرا 2021/2022.

ورفع شيكابالا رصيده من البطولات إلى 14 لقبا منها 13 رفقة الزمالك ولقب مع منتخب مصر وهى بطولة أفريقيا 2010.

ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدورى برصيد 75 نقطة، جمعها من 31 مباراة، حيث حقق الفوز فى 24 مباراة وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبو 60 هدفا واستقبل 26 هدفا، وهو الرصيد الذى لن يصل إليه بيراميدز الذى يتبقى له مباراتان فقط وحال الفوز بهما سيصل إلى 74 نقطة.

ونجح الزمالك فى التتويج بلقب الدورى للموسم الثانى على التوالى، لتكون المرة الثالثة فى تاريخه الذى يستطيع التتويج باللقب لعامين متتالين، حيث حققها فى 1963/ 1964، 1964/1965، وكررها للمرة الثانية فى 2002/ 2003، 2003/2004.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندرى في الثامنة مساء الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.