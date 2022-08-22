شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا وجهاز المنتخب فى مباراة فيوتشر و بيراميدز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، في مباراة فيوتشر وبيراميدز ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وحرص الجهاز الفني على حضور مباراة سيراميكا و طلائع الجيش التي اقيمت في الخامسة والنصف مساء اليوم باستاد المقاولون العرب.

وانتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز ضد فيوتشر بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

جاءت البداية من جانب فيوتشر الذي كان النشط في أول ربع ساعة وهدد مرمى بيراميدز في الدقيقة 14 عن طريق أحمد رفعت من تصويبة من ركلة حرة مباشرة، ولكن حولها أحمد الشناوي إلى ركلة ركنية.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - عمر جابر - حسين السيد

خط الوسط: وليد الكرتي - محمد صادق - إبراهيم توريه - إسلام عيسى - فخر الدين بن يوسف

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

يوسف نادر - عبد الله السعيد - إيريك تراوري - محمود صابر - محمد حمدي - عبد الله مجدي - نبيل دونجا - هشام محمد - دودو الجباس ، فيما خرج من قائمة المباراة، أحمد توفيق