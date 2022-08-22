الصفحة الرسمية لنادى الزمالك: درع الدورى يأبى الخروج من 100 عقبة

القاهرة - سامية سيد -

قامت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك بالاحتفال بحسم لقب الدورى الممتاز بنشر شعار نادى الزمالك، وعلقت صفحة الزمالك على حسم اللقب "الدوري الأصعب والمشوار الأقوى، لا يليق إلا بالزمالك .. درع الدوري يأبى الخروج من 100 عقبة ليحتفل داخل بيته من جديد.. مبروك لكل ما هو زمالكاوي، نستحقها عن جدارة!".

واحتفل لاعبو فريق الكرة الأول بنادى الزمالك فى فندق الإقامة خلال تواجدهم فى معسكر الاعداد استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندرى غدًا، بعدما توج الفريق الأبيض باللقب رسميا عقب خسارة بيراميدز من فيوتشر بهدف دون رد.

وقام لاعبو الزمالك والجهاز الفنى بالاحتفال قبل المحاضرة الخاصة بالمباراة، عقب صافرة حكم مباراة بيراميدز وفيوتشر، مرددين: "أهم أهم أهم أبطال الدورى أهم".

وحصد فريق الزمالك لقب بطولة الدورى هذا الموسم للمرة الثانية علي التوالي والـ14 في تاريخه، بعد فوز فيوتشر على بيراميدز اليوم، وأصبح الفارق في النقاط بين الزمالك صاحب المركز الأول وبيراميدز صاحب المركز الثاني 7 نقاط، وتتبقي مباراتان على نهاية الدوري لبيراميدز ولا يمكن تعويض فارق النقاط.

ويواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري غدًا في الجولة الـ 32 من الدورى، وأصبحت تحصيل حاصل بعد حصول الزمالك الدوري على لقب الدورى رسميا اليوم.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة اللاعبين التي سيخوض بها مباراة الاتحاد السكندري، وتضم القائمة البيضاء كلاً من:

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم

خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي - حازم إمام.

خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أيمن حفني - أحمد سيد "زيزو"– سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم: سيف الجزيري - عمر السعيد - يوسف أسامة نبيه