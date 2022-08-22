شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الإثنين 22 / 8 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفني للنادى الأهلى، دراسة فريق إنبى، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق البترولى، قبل ملاقاته فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى سواريز لإعادة الأهلى لسكة الانتصارات بعد التعادل سلبياً مع إيسترن كومبانى ثم الإسماعيلى فى آخر جولتين بمسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الاثنين، دون راحة عقب الانتهاء من مباراته ضد الإسماعيلي التى انتهت بالتعادل بدون أهداف والمؤجلة من الأسبوع الثامن عشر من عمر مسابقة الدوري المصري، من أجل بدء التحضير لمباراته ضد إنبي.