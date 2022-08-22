شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد منتخب مصر مواليد 2006 ببطولة كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصرى لكرة القدم مواعيد مباريات منتخب مصر مواليد 2006، بقيادة المدير الفني محمد وهبة، قبل انطلاق بطولة كأس العرب تحت 17 عاما المقامة في الجزائر.

وأوقعت قرعة بطولة كأس العرب للناشئين، منتخبنا في المجموعة الرابعة التي تضم معه المملكة العربية السعودية وسوريا ولبنان.

واختار الجهاز الفني 23 لاعبا للمشاركة في البطولة، وهم:

في حراسة المرمى: عبد المنعم تامر، عمر كامل، نور عمر.

خط الدفاع: محمد نبيه وعبد الرحمن علي وأحمد محمد عابدين وعلي نوفل ومحمد سمير ومحمد عبد المنعم.

خط الوسط: يوسف إسلام ومحمد السيد ومروان محمود ومحمد عبدالناصر وإبراهيم عادل ومحمد وليد وعلي إيهاب وهشام مصطفى ومحسن أشرف وعمر سيد معوض وعمر خضر وأحمد فؤاد.

خط الهجوم: حسام عادل وأيمن أمير عبد العزيز.



