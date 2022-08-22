شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الطائرة يهزم تونس ويتوج بلقب البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة بلقب بطولة أفريقيا بالفوز على تونس بنتيجة 3/1 فى لقاء النهائى الذى شهد ختام المنافسة على أرض المنافس ووسط جماهيره.

وتأهل منتخب شباب الكرة الطائرة للنهائي بالفوز على نيجيريا بنتيجة 3/1 فى نصف نهائى بطولة أفريقيا، ليضمن الوصول لبطولة العالم 2023 بعدما فاز على المغرب أيضًا 3/0 فى ربع النهائى.

وتتكون بعثة منتخب مصر تحت 21 سنة من:

رئيس البعثة: الدكتور وائل قنديل

المشرف الفنى لمنتخب الناشئين والشباب: بيرسى أونكن

المدير الفنى للفريق: هانى مصيلحى

المدرب العام: إسلام عثمان

المحلل التقنى: أحمد سعيد

المدير الادارى: محمد رمضان

طبيب الفريق: الدكتور محمد يونس

أخصائي العلاج الطبيعى: الدكتور سامح نور

اللاعبون:

١- ياسين محمد عيد

٢- محمد ياسر حسن

٣- زياد أسامة عبد الغنى

٤- أحمد ياسر سعيد

٥- على وائل رؤوف

٦- أحمد وائل قنديل

٧- حازم اشرف رشاد

٨- حمزة حمدى الصافى

٩- أحمد إبراهيم عبدالسميع

١٠- عبد الرحمن أحمد الشحات

١١- عبد الله أسامة سرور

١٢- ياسين أشرف أبو الحسن.