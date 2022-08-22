شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثالثة في تاريخه.. الزمالك بطل الدورى للموسم الثاني على التوالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توج فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، بلقب الدورى للموسم الثانى على التوالى بعد سقوط بيراميدز أمام فيوتشر فى اللقاء الذى جمعهما مساء الإثنين، فى إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدورى.

ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدورى برصيد 75 نقطة، جمعها من 31 مباراة، حيث حقق الفوز فى 24 مباراة وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبو 60 هدفا واستقبل 26 هدفا، وهو الرصيد الذى لن يصل إليه بيراميدز الذى يتبقى له مباراتان فقط وحال الفوز بهما سيصل إلى 74 نقطة.

المرة الثالثة تاريخيا

ونجح الزمالك فى التتويج بلقب الدورى للموسم الثانى على التوالى، لتكون المرة الثالثة فى تاريخه الذى يستطيع التتويج باللقب لعامين متتالين، حيث حققها فى 1963/ 1964، 1964/1965، وكررها للمرة الثانية فى 2002/ 2003، 2003/2004.

ورفع فريق الزمالك رصيده من بطولات الدورى إلى اللقب الرابع عشر فى تاريخه والثانى على التوالى بعد التتويج بلقب الدورى الموسم الماضى.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندرى في الثامنة مساء الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم القائمة البيضاء كلاً من:

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم

خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي - حازم إمام.

خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أيمن حفني - أحمد سيد "زيزو"– سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم: سيف الجزيري - عمر السعيد - يوسف أسامة نبيه