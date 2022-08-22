شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد للاحتفال بالدوري أمام الاتحاد السكندري بعد الحسم المبكر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يستعد فريق الزمالك للاحتفال بالفوز بلقب الدورى الممتاز أمام الاتحاد السكندرى غدا حال انتهاء اللقاء بأى نتيجة بعد خسارة بيراميدز أمام فيوتشر والتى نصبت الفريق الأبيض بطلا الدورى الممتاز مبكرا.

كما أن فوز الزمالك على الاتحاد سيجعله يحقق رقما جديدا، حيث ستصل سلسلة انتصاراته للمباراة رقم 11 على التوالى، حيث حقق الفارس الأبيض الفوز فى 10 مباريات متتالية حتى الآن.

ويتصدر أحمد سيد زيزو جناح الزمالك قائمة هدافى الدورى حتى الوقت الحالي برصيد 19 هدفًا، فيما نجح فى صناعة 13.