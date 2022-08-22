شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد للاحتفال بالدوري أمام الاتحاد السكندري بعد الحسم المبكر اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
يستعد فريق الزمالك للاحتفال بالفوز بلقب الدورى الممتاز أمام الاتحاد السكندرى غدا حال انتهاء اللقاء بأى نتيجة بعد خسارة بيراميدز أمام فيوتشر والتى نصبت الفريق الأبيض بطلا الدورى الممتاز مبكرا.
كما أن فوز الزمالك على الاتحاد سيجعله يحقق رقما جديدا، حيث ستصل سلسلة انتصاراته للمباراة رقم 11 على التوالى، حيث حقق الفارس الأبيض الفوز فى 10 مباريات متتالية حتى الآن.
ويتصدر أحمد سيد زيزو جناح الزمالك قائمة هدافى الدورى حتى الوقت الحالي برصيد 19 هدفًا، فيما نجح فى صناعة 13.
وحصد فريق الزمالك لقب بطولة الدورى هذا الموسم للمرة الثانية علي التوالي والـ 14 في تاريخه، بعد فوز فيوتشر على بيراميدز اليوم، وأصبح الفارق في النقاط بين الزمالك صاحب المركز الأول وبيراميدز صاحب المركز الثاني 7 نقاط ويتبقي مباراتان على نهاية الدوري لبيراميدز ولا يمكن تعويض فارق النقاط.
ويواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري غدًا في الجولة الـ32 من الدورى، وأصبحت تحصيل حاصل بعد حصول الزمالك الدوري علي لقب الدورى رسميا اليوم.
وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة اللاعبين التي سيخوض بها مباراة الاتحاد السكندري، وتضم القائمة البيضاء كلاً من:
حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم
خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي - حازم إمام.
خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أيمن حفني - أحمد سيد "زيزو"– سيد عبدالله "نيمار".
خط الهجوم: سيف الجزيري - عمر السعيد - يوسف أسامة نبيه