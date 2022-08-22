شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومباني يرصد مكافأة خاصة لتحفيز اللاعبين على تحقيق الفوز أمام الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس خالد عباس، المشرف العام على الكرة بنادى إيسترن كومبانى، أن إدارة النادى رصدت مكافأة خاصة حال تحقيق الفريق أمام فريق الإسماعيلي، في المقرر لها الأربعاء المقبل، في إطار منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين من بطولة الدورى المصرى.

وقال خالد عباس، في تصريحات خاصة، أن مواجهة الإسماعيلي مصيرية بالنسبة للفريق والفوز بها يمنحنا خطوة كبيرة نحو البقاء، والفريق يقدم مستويات كبيرة في آخر المواجهات الماضية ونأمل في العودة من الإسماعيلية بالثلاث نقاط.

ويحتل إيسترن كومبانى المركز السابع عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 29 نقطة، جمعها من 31 مباراة، حيث فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 11 لقاءات وخسر 14 مواجهة، وسجل لاعبوه 28 هدفا واستقبلوا 51 هدفا.