شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك بطل الدوري.. البرتغالى فيريرا يحصد اللقب الرابع مع الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حصد البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لنادى الزمالك، اللقب الرابع مع القلعة البيضاء، بعدما حسم الأبيض لقب الدورى هذا الموسم بعد سقوط بيراميدز أمام فيوتشر فى اللقاء الذى جمعهما مساء الاثنين، فى إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدورى.

ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدورى برصيد 75 نقطة، جمعها من 31 مباراة، حيث حقق الفوز فى 24 مباراة وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبو 60 هدفا واستقبل 26 هدفا، وهو الرصيد الذى لن يصل إليه بيراميدز الذى يتبقى له مباراتان فقط وحال الفوز بهما سيصل إلى 74 نقطة.

اللقب الرابع

بهذا اللقب يصل البرتغالى فيريرا إلى اللقب الرابع مع القلعة البيضاء، حيث نجح فى التتويج بلقبي الدورى موسمى 2014/ 2015، 2021 /2022 بالإضافة إلى لقبى كأس مصر عامى 2014/2015 و2020/2021.

ورفع فريق الزمالك رصيده من بطولات الدورى إلى اللقب الرابع عشر فى تاريخه والثانى على التوالى بعد التتويج بلقب الدورى الموسم الماضى.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندرى في الثامنة مساء الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.