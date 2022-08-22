شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنىء شباب الطائرة بلقب بطولة إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - د.أشرف صبحى: إنجاز كبير يعكس الريادة المصرية غير المسبوقة… واستقبال حافل للمنتخب بمطار القاهرة ومكافآت للاعبين تليق بإنجازهم

قدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، ولاعبى المنتخب الوطنى للكرة الطائرة والجهاز الفنى بعد الفوز على منتخب تونس، والحصول على لقب بطولة إفريقيا للشباب تحت ٢١ عاماً.

أشاد وزير الرياضة بعزيمة اللاعبين، وتفوقهم فى مختلف مراحل البطولة، والفوز فى المباريات حتى تحقيق اللقب على حساب صاحب الأرض المنتخب التونسى المُستضيف لمنافسات البطولة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

كشف الوزير أنه سيتم البدء فى صرف مكافآت الفور للمنتخب فور وصولهم إلى مصر لتحفيزهم على تحقيق مزيد من الإنجازات التى يسطرها كل يوم الأبطال المصريون فى مختلف اللعبات، وإنه سيكون هناك استقبال حافل لبعثة المنتخب بمطار القاهرة.

وأكد الدكتور أشرف صبحى أن الرياضة المصرية تشهد خلال الآونة الراهنة إنجازات غير مسبوقة على مستوى إحراز ألقاب البطولات المختلفة القارية والعالمية فى الألعاب الفردية والجماعية بفضل استقرار المنظومة الرياضية، وتهيئة الأجواء، والتنسيق التام بين الوزارة ومختلف الاتحادات الرياضية، واللجنة الأوليمبية المصرية تحت مظلة الدعم الكبير من قبل فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وكان وزير الشباب والرياضة قد تواصل مع بعثة منتخب الطائرة ،أمس، لتحفيزهم ودعمهم لتحقيق الفوز بلقب البطولة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس خلال تواجده بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.