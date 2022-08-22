شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يفوز على بيراميدز ويتوج الزمالك بطلا للدوري للموسم الثاني على التوالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق فيوتشر الفوز على نظيره بيراميدز بهدف نظيف أحرزه عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 70 من عمر المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي وي السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

جاءت البداية من جانب فيوتشر الذي كان النشط في أول ربع ساعة وهدد مرمى بيراميدز في الدقيقة 14 عن طريق أحمد رفعت من تصويبة من ركلة حرة مباشرة، ولكن حولها أحمد الشناوي إلى ركلة ركنية.

وشهد الشوط الثاني تبادل الهجمات بين الفريقين، حتى نجح عمر كمال عبد الواحد من إحراز هدف الفوز، بعدما لعب الكرة خادعة مرت من أمام مدافعي بيراميدز وحارس المرمي معلنا تقدم فيوتشر بهدف نظيف في الدقيقة 70.

حاول فريق بيراميدز احراز هدف التعادل، ولكن دون جدوى لتنتهي المباراة بفوز فيوتشر، ويتوج الزمالك بلقب الدوري للموسم الثاني رسميا عقب اتساع الفارق بينه وبين بيراميدز إلى 7 نقاط، وتتبقي لبيراميدز مباراتان فقط.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - عمر جابر - حسين السيد

خط الوسط: وليد الكرتي - محمد صادق - إبراهيم توريه - إسلام عيسى - فخر الدين بن يوسف

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

يوسف نادر - عبد الله السعيد - إيريك تراوري - محمود صابر - محمد حمدي - عبد الله مجدي - نبيل دونجا - هشام محمد - دودو الجباس ، فيما خرج من قائمة المباراة، أحمد توفيق.