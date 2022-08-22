شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب 2006: جاهزون للتتويج ببطولة العرب بعد الفوز بشمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عُقد اليوم المؤتمر الصحفي لمدربي المنتخبات المشاركة في كأس العرب للناشئين 2022، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد الجزائري في مدينة وهران بالجزائر، خلال الفترة من 23 أغسطس الحالي وحتى 8 سبتمبر المقبل.

وحضر المؤتمر الصحفي مؤمن عبد الغفار، مدرب عام منتخب مصر للناشئين، وقال في كلمته خلال المؤتمر: "شرف لنا الالتقاء بالمنتخبات المشاركة في البطولة، نحن جاهزون بعد التتويج مؤخرا بلقب بطولة شمال أفريقيا التي حققنا منها استفادة كبيرة، البطولة العربية تضم مدارس مختلفة من أفريقيا وآسيا، وهدفنا الأكبر هو المشاركة في كأس العالم المقبلة في بيرو".